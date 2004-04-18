5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم خمسة أسرى أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير أمجد طقاطقة من بلدة بيت فجار دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر قرابة الـ8 أشهر، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 6 مرات و20 عامًا، حينما اُعتقل كانت ابنته الكبرى سماح تبلغ من العمر عام ونصف، وابنته الصغرى أناهيد ثلاثة أشهر.

الأسير جمال محمد مسلم أبو هداف من مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، دخل عامه الثامن عشر منذ اعتقاله عام 2004 علما انه محكوم بالسجن 21 عامًا.

الأسير خالد محمد عوض حمدان (40 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004م، وهو محكوم بالسجن 15 عامًا.

الأسير محتسب مصطفى حمدان حمايل (33 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دحل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.

الأسير عبد الله محمد أحمد هادية (35 عاماً) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 12 عاماً، وغرامة مالية قدرها (20.000) شيكل، دخل عامه الخامس منذ اعتقاله عام 2017.