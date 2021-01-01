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إصابة وزير الرياضة المصري بحادث أدى إلى انقلاب سيارته

الأحد 18 أبريل 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة وزير الرياضة المصري بحادث أدى إلى انقلاب سيارته



القاهرة /سما/

أصيب وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، الأحد، في حادث سير قوي، تعرض له على الصريق الصحراوي (شمال القاهرة) أثناء توجهه لتفقد المنشآت الرياضية في محافظة البحرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المتحدث باسم الوزارة، محمد فوزي، قوله إن الوزير نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر، وألغيت زيارته إلى محافظة البحيرة.

ووفقا للتحريات الأولية، فإن سيارة الوزير انقلبت أثناء رحلته، وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن فريقا من مباحث محافظة الجيزة انتقل إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

فيما نقلت عن مصادر طبية، قولها إن الوزير أصيب بقطع في فروة الرأس، وإنه سيتم خياطة الجرح وإجراء الفحوصات اللازمة على المخ للتأكد من سلامته، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للوزير.

من جانبه قال فوزي في تصريحات للصحفيين، إن الوزير بصحة جيدة، والحادث سببه اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، مشيرا إلى نقل الوزير إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

وافتتح وزير الشباب والرياضة، أمس السبت، منشآت رياضية في مدينة بنها، منها الجزء الأول من استاد بنها على أن يكون الافتتاح الكلي نهاية العام الجاري.

#وزير الشباب والرياضة المصري #أشرف صبحي
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