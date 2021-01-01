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تونس.. الحكم بحبس زوجة زين العابدين بن علي وابنته 6 سنوات

الأحد 18 أبريل 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس.. الحكم بحبس زوجة زين العابدين بن علي وابنته 6 سنوات



تونس /سما/

حكم غيابيا، يوم الجمعة الماضي، على ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وابنتهما، نسرين بن علي، بالسجن 6 سنوات في قضية فساد مالي.

وأصدرت الحكم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية في تونس، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.

وتمت إحالة زوجة ابن علي وابنتهما على المحاكمة عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية، المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

وقالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان، الشهر الماضي، إنه تم إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن معه في كندا لمدة 5 سنوات ابتداء من 23 مارس/آذار 2021.

كما أكدت الوزيرة، خلال جلسة عامة برلمانية، أنّ ذلك بفضل مساهمة الوزارة في إعداد ملف يتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج، مؤكدة أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.

وكانت الرئاسة التونسية قالت إنه جرى تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.

وصرحت الرئاسة في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي".

#ليلى الطرابلسي #زين العابدين بن علي #نسرين بن علي #قضية فساد مالي #تونس

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