68 وفاة و2507 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سجلت في الأردن، الأحد 68 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1596 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 586.973 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وسُجّلت (68) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8246) حالة.

وبحسب الموجز، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.05%)، مقارنة مع (14.02%) يوم السبت، فيما أجري (17,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,477,564) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات الأحد (6537) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (638,481) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (39,246) حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأحد إلى المستشفيات (229) حالة، فيما غادرت (224) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2197) حالة.