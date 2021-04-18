  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد: 8 قتلى وعشرات الإصابات نتيجة خروج قطار عن القضبان في مصر

الأحد 18 أبريل 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: 8 قتلى وعشرات الإصابات نتيجة خروج قطار عن القضبان في مصر



القاهرة /سما/

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات اليوم الأحد نتيجة حادث خروج قطار طوخ عن القضبان.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان بعد ظهر اليوم الأحد في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث، حيث يوجد إصابات بين الركاب.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين لأقرب المستشفيات.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي، ومخطط أن يصل المنصورة الساعة 5 مساء.

#مصر #حركة القطارات #خروج قطار عن القضبان في مصر #طوخ #اصابات #حادث خروج قطار طوخ #قطار طوخ #حادث خروج قطار طوخ عن القضبان #حوداث #اخبار مصر اليوم #اخبار مصر #اخر اخبار مصر

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 5 الخامسة كاملة بطولة محمد رمضان

جاد الله معاتباً القدوة: أتمنى أن تكون آخر "زلات اللسان" تجاه رفاق لك ما زالوا على العهد

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 5 الخامسة كاملة في رمضان 2021

أمير سعودي: ولي العهد يرزق بمولود جديد ويكشف عن الاسم الذي اختاره له

الصحة بغزة : الإعلان اليوم عن أرقام غير مسبوقة للوفيات جراء كورونا ومن مختلف الاعمار

انخفاض في سعر صرف الدولار

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

الأخبار الرئيسية

"نحن أمام خيارين".. قيادي بفتح: الفلسطينيون لم يكونوا جاهزين للانتخابات.. وتأجيل إجراؤها مطروح!

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: حماس ستقدم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى..

ابو مازن

قناة عبرية تكشف أسباب قلق مصر والأردن من إجراء الانتخابات.. هذا السيناريو "الرهيب"!

بتوجيهات من الرئيس: المالكي يقوم بجولة أوروبية لشرح موقف السلطة من الانتخابات القادمة

2021-04-18_09-50-25_232200

إيران تكشف امتلاكها أكبر أسطول لسلاح استراتيجي فعال في المعارك البرية والجوية في المنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية