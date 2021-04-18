"الجامعة العربية" تُحذر من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى في ظل تفشي "كورونا"

القاهرة /سما/

وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، تحذيرًا بشأن خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، قالت الجامعة العربية في بيانٍ له: "إنّ الاحتلال يُمارس شتى الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، ومنها عدم توفير الظروف الصحية لهم داخل المعتقلات، وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأكّدت تضامنها ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني، وقيادته، وأسراه الأبطال، إيمانّا بعدالة قضيتهم وإرادتهم القوية، وحقهم المشروع في الصمود في مواجهة آلة القمع والتعذيب لسلطات الاحتلال، مُطالبةً بضرورة التحرك الدوليّ العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدوليّ بتوفير الحماية اللازمة لهم وضرورة الافراج الفوري عنهم.

ودعت الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وتعزيز دعمها لإنفاذ قواعد القانون الدوليّ حماية لحقوق الأسرى وخاصة زمن الوباء، وما توجبه اتفاقيات جنيف بهذا الشأن.