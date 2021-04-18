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رئيس الوزراء الإثيوبي: الملء الثاني لسد النهضة سيكون في تموز وآب

الأحد 18 أبريل 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الإثيوبي: الملء الثاني لسد النهضة سيكون في تموز وآب



اديس بابا /سما/(د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم المطر في شهري تموز وآب.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "الملء التالي سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس"، مشيرا إلى أن هذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان.

وأكد أن "إثيوبيا، بينما تعمل لتلبية احتياجاتها فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب".

وأضاف أن "الأمطار الغزيرة العام الماضي ساعدت على إتمام الملء الأول للسد بنجاح، وفي الوقت نفسه حال السد بلا شك دون حدوث فيضانات عارمة في السودان".

يأتي هذا بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحادي الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

#اثيوبيا #سد النهضة #مصر #السودان #الملء الثاني لسد النهضة

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