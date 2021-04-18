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البرلمان السوري: إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 أيار

الأحد 18 أبريل 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان السوري: إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 أيار



دمشق /سما/

أعلن مجلس الشعب السوري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 26 أيار / مايو.

وسيفتح باب الترشح من يوم الاثنين ولمدة عشرة أيام و سيصوت السوريون في الخارج في 20 مايو.

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ رسميا انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم، كما حدد موعد الاقتراع.

ودعا صباغ الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستوريىة العليا خلال عشرة أيام، بدءا من يوم غد الإثنين في 19 إبريل، وتنتهي يوم الأربعاء في 28 إبريل الجاري.

وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس اليوم ظهر اليوم دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وحدد موعد الاقتراع في الانتخابات للسوريين في الخارج يوم الخميس في 20 مايو القادم.

بينما حدد موعد الاقتراع للسوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الأربعاء في 26 من شهر مايو القادم.

وكان صباغ وصف الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس في ظهر اليوم بأنها تاريخية، وقال إن سوريا لم تتغاض عن أي استحقاق دستوري أو تؤجله، ووصف استحقاق الانتخابات الرئاسية بأنه الأكثر أهمية.

ودعا صباغ السوريين في الخارج إلى أوسع مشاركة، وأضاف أن المجلس سيمارس واجبه حسب الدستور، بكل نزاهة، أمام المرشحين.

#مجلس الشعب السوري #سوريا #الانتخابات الرئاسية السورية

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