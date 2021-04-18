قناة عبرية تكشف أسباب قلق مصر والأردن من إجراء الانتخابات.. هذا السيناريو "الرهيب"!

القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة كان العبرية، اليوم الأحد، أن شخصيات بارزة في الأردن ومصر أعربوا عن قلقهم إزاء المحادثات المغلقة بشأن نتائج الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.



وأضافت القناة في تقرير مراسلها روعي كايس، أن هناك تأييد علني لخطوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكن المسؤولين الأردنيين أعربوا عن قلقهم بشأن صعود حماس في الانتخابات وعدم الاستقرار في أراضي السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للانتخابات.



وأشارت القناة إلى أن السيناريو "الرهيب" بالنسبة للأردنيين هو انتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى حالة من الفوضى.



وأوضحت القناة العبرية أن الجانب الأردني يشعر بالقلق من أن صعود قوة حماس في الانتخابات الفلسطينية قد يدفع الإخوان المسلمين إلى رفع رأسها بعد تحييد سلطتهم السياسية في السنوات الأخيرة، حتى في مصر.



ولفتت إلى أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أبقى الإخوان المسلمين تحت السيطرة في السنوات الأخيرة، منزعج من احتمالية تقوية حماس في الضفة الغربية على حساب الرئيس أبو مازن، وقد أدلى مسؤولون مصريون مؤخراً بتصريحات "هذا ليس وقت الانتخابات".



يذكر أنه في كانون الثاني، فور صدور المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات، وصل رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات الأردنية إلى رام الله على وجه السرعة، للقاء الرئيس أبو مازن لتنسيق المواقف قبل الانتخابات.