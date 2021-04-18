مقداد: قرار تأجيل الانتخابات بات قاب قوسين او ادنى

غزة /سما/

كشف الرفيق محمد مقداد أمين عام حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني أن قرار تأجيل الانتخابات بات قاب قوسين او ادنى، بسبب القيود الاسرائيلية المفروضة على اجرائها في القدس .

وتابع مقداد ان احد اهم الاسباب وابرزها هي قرارات منع الاحتلال لاجرائها في القدس ،ورفض قبول بعثات الاتحاد الاوروبي لمتابعة مراحل العملية الانتخابية .



واكد ان تأجيل العملية الانتخابية ربما سيكون الي مطلع العام القادم لحين توفير ضغط دولي على الاحتلال للسماح باجراء الانتخابات في القدس .

وشدد مقداد في تصريحه ان كافة القوى والفصائل الفلسطينية ترفض اجراء الانتخابات بدون اقتراع اهل القدس في مدينة القدس القدس .