  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقداد: قرار تأجيل الانتخابات بات قاب قوسين او ادنى

الأحد 18 أبريل 2021 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقداد: قرار تأجيل الانتخابات بات قاب قوسين او ادنى



غزة /سما/

كشف الرفيق محمد مقداد أمين عام حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني أن قرار تأجيل الانتخابات بات قاب قوسين او ادنى،  بسبب القيود الاسرائيلية المفروضة على اجرائها في القدس .

 وتابع مقداد ان احد اهم الاسباب وابرزها هي قرارات  منع الاحتلال لاجرائها في القدس ،ورفض قبول بعثات الاتحاد الاوروبي لمتابعة مراحل العملية الانتخابية .


واكد ان تأجيل العملية الانتخابية ربما سيكون الي مطلع العام القادم لحين توفير  ضغط دولي على الاحتلال  للسماح باجراء الانتخابات في القدس .

وشدد مقداد في تصريحه ان كافة القوى والفصائل الفلسطينية ترفض اجراء الانتخابات بدون اقتراع اهل القدس في مدينة القدس  القدس .

#الانتخابات الفلسطينية #تاجيل الانتخابات #القدس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 5 الخامسة كاملة بطولة محمد رمضان

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 5 الخامسة كاملة مع رامز جلال 2021

"يديعوت": "إسرائيل" وحماس في غزة تتحدثان بواسطة النار.. الانتخابات قد تلغى لأسباب عديدة

جاد الله معاتباً القدوة: أتمنى أن تكون آخر "زلات اللسان" تجاه رفاق لك ما زالوا على العهد

الصحة بغزة : الإعلان اليوم عن أرقام غير مسبوقة للوفيات جراء كورونا ومن مختلف الاعمار

أمير سعودي: ولي العهد يرزق بمولود جديد ويكشف عن الاسم الذي اختاره له

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 5 الخامسة كاملة في رمضان 2021

الأخبار الرئيسية

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: حماس ستقدم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى..

ابو مازن

قناة عبرية تكشف أسباب قلق مصر والأردن من إجراء الانتخابات.. هذا السيناريو "الرهيب"!

بتوجيهات من الرئيس: المالكي يقوم بجولة أوروبية لشرح موقف السلطة من الانتخابات القادمة

2021-04-18_09-50-25_232200

إيران تكشف امتلاكها أكبر أسطول لسلاح استراتيجي فعال في المعارك البرية والجوية في المنطقة

أمريكا تصدر أمرا مفاجئا لإسرائيل .. استياء وغصب من "التبجح" الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية