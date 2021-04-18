بتوجيهات من الرئيس: المالكي يقوم بجولة أوروبية لشرح موقف السلطة من الانتخابات القادمة

رام الله / سما /

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بدأ وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم جولة على عدد من العواصم في القارة الأوروبية.

وستبدأ اللقاءات غدا الاثنين في بروكسل بلقاءات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الوزير جوزيف بوريل، ووزير خارجية بلجيكا، لاستكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية من دون أية عراقيل أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخابا وترشيحا، ولحشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات أولا، وللضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس ثانيا.

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