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أهلى غزة يعلن تصعيد 9 لاعبين للفريق الأول

الأحد 18 أبريل 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهلى غزة يعلن تصعيد 9 لاعبين للفريق الأول



غزة / سما /

أعلن نادي أهلي غزة, عن تصعيد 9 لاعبين لصفوف الفريق الأول, بعد ظهوره المميز في بطولة "طوكيو 4" للشباب مؤخرا.

ووصل فريق أهلي غزة لنصف نهائي المسابقة فرع "غزة والشمال", قبل أن يخرج على يد الهلال بركلات الترجيح.

وبحسب عصام أبو دياب رئيس قطاع الناشئين بالأهلي, فقد قرر النادي تصعيد كل من الحارس عاصم صلاح, والمدافعين صالح صالح ومحمد الباز وإسلام حمدونة, ولاعبي الوسط عبد القادر أبو نحل وإبراهيم سالم, والمهاجمين محمد مطر وعلي أبو عطايا وعبد الرحمن عناية.

وأوضح أبو دياب, أن اللاعبين التسعة قدّموا مستويات قوية في بطولة "طوكيو", وكانوا الأبرز ضمن المسابقة بشهادة الجميع.

يشار إلى أن الفريق الأول بنادي أهلي غزة يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم برصيد 19 نقطة.

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