شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 6 السادسة كاملة في رمضان 2021

دمشق / سما

عرضت القناة الناقلة رابط مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 6 السادسة كاملة في رمضان 2021 المسلسل السوري صاحب أطول عدد من الأجزاء على الإطلاق، يأتي هذا الموسم بشخصيات جديدة وعودة نجوم سابقين.

في حلقات سابقة من مسلسل باب الحارة 2021 شهدت احداث مشوقة يحث قتل أبو نكاش في الحارة "حارة الضبع" ثم يقوم أبو مشعل بالتحقيق في جريمة القتل بعد دفن الضحية بيومين ليسيطر الخوف والقلق على السكان.

وبعد أن أصبحت حارة الضبح غير آمنة ومخيفة بسبب جرائم القتل التي تقع في ظل الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتبدأ الأحداث المثيرة والبحث عن الحقيقة والقاتل وسط غضب أهالي الحارة وخوف السكان من الجرائم.

ومنذ 15 عاما وتحديدا عام 2006، بدأ أول جزء من مسلسل باب الحارة بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين السوريين أبرزهم عباس النوري، وبعد نجاح الأجزاء الأولى بشكل غير مسبوق تم الاستمرار بعمل أجزاء أخرى.

باب الحارة 11 الحلقة 6:

وانسحب العديد من الممثلين والفنانين من العمل في هذا الجزء الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي وذلك لأسباب لم يتم تأكيدها في حين رجح البعض أنه بسبب كورونا أو إشكاليات بين القائمين عليه.

ومن بين الفنانين الذين يشاركون لأول مرة في مسلسل باب الحارة في هذا الجزء 11، كل من عبير شمس الدين رضوان عقيلي وفنانين آخرين بشخصيات موجودة من قبل، كما حدث في أدواء أبو حاتم ومعتز وخاطر.

المسلسل الدرامي باب الحارة 2021 ورغم كل الانتقادات التي طالته إلا أن نسب المشاهدة عليه ما زالت مرتفعة وخصوصا في منطقة الخليج العربي التي اعتادت عليه في شهر رمضان طيلة خمسة عشر عاما مضت.