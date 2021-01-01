كورونا عالميا: أكثر من 3 ملايين و24 ألف وفاة و141 مليونا و324 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 24 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 141 مليونا وما يقارب من 324 ألف إصابة، تعافى منهم 120 مليونا ونحو 70 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 783 ألف و709 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,574 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,865 وفاة)، والهند (1,495 وفاة)، واميركا (738 وفاة)، وبولندا (616 وفاة)، والمكسيك (480 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (260,778 إصابة)، والبرازيل (65,792 إصابة)، واميركا (63,623 إصابة)، وتركيا (62,606 إصابات)، وفرنسا (35,861 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (580,756 وفاة)، والبرازيل (371,889 وفاة)، والمكسيك (212,228 وفاة)، والهند (177,168 وفاة)، وبريطانيا (127,260 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,361,278 إصابة)، والهند (14,788,109 إصابات)، والبرازيل (13,900,134 إصابة)، وفرنسا (5,260,182 إصابة)، وروسيا (4,693,469 إصابة).