رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الانتخابات التشريعية في القدس، واعتقال ثلاثة منهم.

وعنونت على صدر صفحاتها الأولى اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم برئاسة الرئيس لبحث عدة ملفات منها الانتخابات، وتسجيل 28 وفاة و1618 اصابة بكورونا في الضفة والقطاع.

كما أبرزت اضرام مستوطنين النار بأشجار الزيتون جنوب بيت لحم، واصابتان في تجدد للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

منع عقد مؤتمر صحفي لمرشحي التشريعي في القدس واعتقال 3 منهم

28 وفاة و1618 اصابة بكورونا في الضفة والقطاع

"التنفيذية" تجتمع مساء اليوم لبحث عدة ملفات منها الانتخابات

مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون جنوب بيت لحم واصابتان في تجدد للقصف الاسرائيلي على قطاع غزة

أهالي يافا يواصلون الاحتجاج ضد سياسات شركة "عميدار"

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يلاحق الانتخابات التشريعية في القدس ويعتقل ثلاثة من مرشحيها واصابتان في تجدد للقصف الاسرائيلي على قطاع غزة ومستوطنون أحرقوا أشجار زيتون قرب بيت لحم

اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم برئاسة الرئيس لبحث عدة ملفات منها الانتخابات

الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

ماكولوم تقدم مشروع قانون في الكونغرس يربط مساعدات بلادها لإسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

28 وفاة و1618 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1773 حالة تعاف

"الأيام":

الاحتلال يمنع مؤتمرا صحافيا بالقدس حول الانتخابات ويعتقل 3 مرشحين

مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون في بيت فجار

لليوم الخامس.. الاحتلال يقمع تواجد المواطنين في باب العامود وغارات جوية اسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع للمقاومة جنوب القطاع

"التنفيذية" تبحث اليوم الأوضاع بما فيها الانتخابات بالقدس

"الوباء": 28 وفاة و1681 اصابة جديدة بينها 1318 تم رصدها في قطاع غزة