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سعر الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

الأحد 18 أبريل 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سعر الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة



غزة / سما /

جاء سعر الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأحد 18-4-2021 على النحو الآتي: -

أسعار الخضراوات:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

باذنجان: 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

ورق عنب = 5 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 2 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 7 ك = 10 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه:

فراولة 1ك = 2.5 شيكل

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 4 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 5 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 6 – 10 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 4 شيكل

كيوي: 1ك = 5 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

شمام 1ك = 4 شيكل

كستناء 1ك = 10 شيكل

عنب أسود 1ك = 10 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 9 شيكل الكرتونة

دجاج: 11 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل

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