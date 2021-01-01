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الإدارة الأمريكية ترفع سقف أعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم

الأحد 18 أبريل 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإدارة الأمريكية ترفع سقف أعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم



وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيزيد الحد الأقصى لعدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة هذا العام، مضيفا أنه لن يبقيه عند سقف الـ15 ألفا الذي حدده سلفه دونالد ترامب.

وجاء إعلان بايدن أثناء حديثه للصحفيين في ولاية ديلاوير بعد أن فرغ من ممارسة رياضة الغولف.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت : "نتوقع أن يضع الرئيس سقفا نهائيا متزايدا للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية بحلول 15 مايو"، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق من وكالات إعادة التوطين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن الإبقاء على الحد الأقصى التاريخي المنخفض.

يذكر أن بايدن وعد في فبراير الماضي برفع سقف القبول إلى 62 ألفا و500 مهاجر للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر، قبل رفع السقف إلى 125 ألفا في السنة المالية المقبلة، أي أكبر بـ8 أضعاف من الأعداد الموروثة عن سلفه.

ويندرج هذا الوعد ضمن رغبته المعلنة في انتهاج سياسة هجرة "إنسانية" لقلب صفحة القيود المناهضة للمهاجرين أثناء عهد ترامب.

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