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هبوط أول طائرة "MV-22B" على سطح سفينة مستشفى ( فيديو)

الأحد 18 أبريل 2021 04:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط أول طائرة "MV-22B" على سطح سفينة مستشفى ( فيديو)



واشنطن/سما/

تقوم سفينة مستشفى القيادة البحرية الأمريكية (USNS Mercy T-AH 19) حاليًا، بإجراء عمليات اختبار للواجهات الديناميكية الجديدة، وذلك قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا. 


وبحسب موقع «cpf.navy»، فإن العمليات عبارة عن اختبارات التوافق بين متغيرات الطائرة العملاقة V-22 Osprey) و MH-60 Seahawk) مع سطح الطيران الجديد للسفينة، وقد هبطت ولأول مرة الطائرة V-22 على سفينة مستشفى MSC.


ويأتي الاختبار بعد فترة صيانة مدتها سبعة أشهر للسفينة، حيث تم توسيع سطح طيران السفينة وتقويته، لاستيعاب حجم ووزن وحرارة الطائرات الأكبر، مما يسمح للسفينة باستقبال المرضى والإمدادات من خلال مجموعة متنوعة من منصات الطيران.

وعلى مدار عدة أيام، ستتمرن السفينة مع الطائرة V-22، التي ستتدرب على الإقلاع والهبوط من سطح رحلة Mercy، ثم تليها عمليات مع الطاشرة MH-60s.

وستسمح عمليات الطيران المتزايدة للمرضى الحرجين بطريق أسرع إلى السفينة لتلقي العلاج، وركوب القارب بشكل أبطأ من أحد زوارق مناقصات السفن.

وقال النقيب كيندال بريدجووتر، قائد قيادة عمليات النقل البحري في المحيط الهادئ: "هذا حدث تاريخي في حياة طوابق السفينة USNS Mercy ولجنة MSC".

وأضاف: «إن تحسين قدرة السفينة على دعم منصات الطائرات الأحدث مثل MV-22، يتيح قدرًا أكبر من المرونة ويعزز قدرة فريق العلاج الطبي المبتدئ على مواصلة تقديم الرعاية المتميزة التي يشتهرون بها، وهذا الاستثمار في القدرة الجديدة هو مثال رائع من دعم MSC المستمر للأسطول، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قدرة البحرية الأمريكية على المنافسة بشكل جيد في المستقبل».

وتعد عمليات الواجهة الديناميكية واحدة من عدة فترات تدريب واختبار وتفتيش ستخضع لها Mercy استعدادًا للمهام المستقبلية، بما في ذلك المهمة الإنسانية لشراكة المحيط الهادئ.

#طائرات #عالم الطائرات

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