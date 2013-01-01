صورة رقمية لـ"سنودن" تباع بـ5.5 مليون دولار

موسكو/سما/

استطاع المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، أن يجمع أكثر من 5 ملايين دولار من التبرعات لمؤسسته الصحفية، وذلك من خلال بيع عمل فني رقمي، الجمعة 16 أبريل/نيسان 2021.

وبحسب تغريدة عبر تويتر لسنودن، فإن صورة ذاتية للمتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، والذي يبلغ من العمر (37 عاماً)، صنعت من صفحات قرار محكمة الاستئناف الأمريكية، الذي قضى بأن برنامج المراقبة الجماعية الذي كشف عنه سنودن قد انتهك القانون الأمريكي.



وأكد سنودن أن الصورة قد بيعت مقابل ما قيمته حوالي 5.5 مليون دولار من العملة المشفرة "إيثيريوم".

سنودن من جانبه شكر مقدمي العطاءات، مشيراً إلى أن العائدات ستذهب إلى مؤسسة حرية الصحافة، التي يقودها منذ عام 2017.

والصورة التي باعها سنودن تأتي بوصف "NFT" أي غير قابلة للاستبدال، إذ لديها شهادة أصالة رقمية، وهذا يعني أنه في حين يمكن أن يكون هناك أي عدد من النسخ المتطابقة للصورة، فإن العمل المباع هو الأصل الوحيد.

سنودن الهارب إلى روسيا

في 2013، فرّ سنودن من الولايات المتحدة، وتم منحه حق اللجوء في روسيا، بعد تسريبه مجموعة من الملفات السرية لمؤسسات إعلامية، كشفت النقاب عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة نفّذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية.

السلطات الأمريكية تريد عودة سنودن للولايات المتحدة منذ سنوات ليواجه محاكمة جنائية بتهمة التجسس وسرقة أسرار دولة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاماً.

كما تسبَّبت تسريبات سنودن، التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة، في عاصفة من الغضب، بعد الكشف عن برامج المراقبة الجماعية لاتصالات المواطنين.

من جانبه، صرّح سنودن حينها لصحيفة الغارديان البريطانية، في مقابلة عبر الفيديو من موسكو: "لولا هذه التسريبات ولولا هذا الكشف لكان وضعنا أسوأ".