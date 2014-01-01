فليك يُعلن رحيله رسمياً عن بايرن ميونيخ

برلين/سما/

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ السبت إنه أبلغ مسؤولي النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم برغبته في الرحيل بنهاية الموسم رغم استمرار عقده حتى 2023.

فليك يرحل عن بايرن ميونيخ

وقاد مساعد مدرب ألمانيا السابق، والذي تولى مسؤولية بايرن بشكل مؤقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لعام مذهل شهد حصوله على ستة ألقاب منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأبلغ فليك محطة sky.de التلفزيونية بعد الفوز 3-2 على مضيفه فولفسبورغ: "قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل بنهاية الموسم".

وتوترت العلاقة بين المدرب البالغ عمره 56 عاماً وحسن صالح حمديتش المدير الرياضي في الأشهر الأخيرة وذكرت وسائل إعلام أن المدرب يريد دوراً أكبر في سياسة الانتقالات.

وقال فليك، المرشح الأبرز لخلافة يواخيم لوف في قيادة ألمانيا بعد بطولة أوروبا في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، إن مستقبله لم يتحدد بعد.

وأضاف فليك الذي كان مساعداً للوف عندما نالت ألمانيا كأس العالم 2014: "المستقبل غير واضح. لا توجد مفاوضات بهذا الشأن. بالتأكيد (تدريب ألمانيا) فرصة كل مدرب يريد التفكير فيها. لكن الأمرين غير مرتبطين. قررت اتخاذ هذه الخطوة، لكن الآن يجب علي فهم ما يحدث. الأسابيع الأخيرة لم تكن سهلة. لهذا السبب كان من المهم إبلاغ النادي والفريق".

وداع أوروبي

ويتصدر بايرن، الذي فقد لقب دوري الأبطال بعد خروجه من دور الثمانية أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، الدوري متقدماً بسبع نقاط على لايبزيغ قبل خمس جولات من النهاية واقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للعام التاسع على التوالي.

واحتلت خلافاته مع مديره الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش عناوين الصحف لأسابيع، ولم يعتقد أي شخص مقرب من النادي أنه قادر على البقاء