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الشرطة الأمريكية تعتقل ممرضة خططت لقتل كامالا هاريس

الأحد 18 أبريل 2021 04:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الأمريكية تعتقل ممرضة خططت لقتل كامالا هاريس



واشنطن/سما/

اتهمت ممرضة أرسلت فيديوهات لزوجها المسجون بالتخطيط لقتل قتل كمالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على نيفيان بتيت فيلبس (39 عاما)، وهي ممرضة وأم من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، بعد اتهامها بالتخطيط لقتل نائب الرئيس.


وفيلبس متهمة بتسجيل وإرسال العديد من مقاطع الفيديو إلى زوجها المسجون، ناقشت معه فيها قتل نائب الرئيس ، بحسب موقع مجلة "بيزنس إنسايدر".

بين 13 و 18 فبراير/شباط الماضي، وجهت فيلبس "عن قصد وعن عمد تهديدات بقتل نائب رئيس الولايات المتحدة وإلحاق الأذى الجسدي بها"، حسبما جاء في البلاغ.

واعترض عميل خاص في الخدمة السرية اتصالات بين فيلبس وزوجها المسجون على "جيه باي"، وهي منصة اتصالات تتيح للأشخاص غير المسجونين التواصل مع ذويهم.

أظهرت خمسة مقاطع فيديو فيلبس وهي تعلن عن كراهيتها لهاريس والرئيس جو بايدن وآخرين.

في أحد مقاطع الفيديو ، قالت فيلبس: "كمالا هاريس ستموت. أيامك معدودة بالفعل".

ويظهر مقطع فيديو آخر فيلبس وهي تقول: "أنا ذاهبة إلى ميدان الرماية ...أقسم بالله، اليوم هو يومك ستموتين بعد 50 يوما من الآن".

كما تم التقاط صور لفيلبس في ميدان للرماية، بعدما تقدمت في 22 فبراير/شباط ، بطلب للحصول على تصريح أسلحة.

ولدى التحقيق معها، وعندما سئلت عن دوافعها بدأت فيلبس بالقول إنها كانت غاضبة في ذلك الوقت من أن تصبح كامالا هاريس نائب الرئيس، لكنها "انتهت الآن".

#الشرطة الامريكية #كامالا هاريس #جو بايدن #بايدن

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