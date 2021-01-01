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بدءا من نصر الله.. إسرائيل تخصص طبيبا لتقييم صحة قادة خصومها

الأحد 18 أبريل 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدءا من نصر الله.. إسرائيل تخصص طبيبا لتقييم صحة قادة خصومها



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع إلكتروني إسرائيلي، السبت النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي أولى لطبيب اختصاصي مهمة وحيدة تتمثل بتقييم الوضع الصحي للقادة والزعماء والرؤساء والملوك العرب وحسب.

بدءا من نصر الله.. إسرائيل تخصص طبيبا لتقييم صحة قادة خصومهاتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية: حزب الله يسعى للانتقام ويتجنب حربا واسعة النطاق
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن وحدة الاستخبارات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي ضمت طبيبا جديدا حصرت مهمته بـ"دراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية وملوكها، بل وأيضا زوجاتهم".

وأكد الموقع أن "الطبيب يفحص ويبحث ويدرس ويحلل الصور التي تنشر أو تذاع أو تبث لقادة وملوك ورؤساء الدول العربية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف رصد أي تغيير في وضعهم الصحي، وأن البداية جاءت مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حيث يرصد هذا الطبيب حالته الصحية من خلال خطاباته المتوالية".

وأشار، إلى أن "الطبيب لم يكتف ببداية تتبع صحة حسن نصر الله، ولكنه يراقب عن كثب، الوضع الصحي للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي"، مؤكدا أنه "دخل المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية".

وأوضح الموقع، أن "الجيش الإسرائيلي يدرس خصومه وأعداءه، بشكل جيد، ومكثف، ويبحث ما إذا كانوا بصحة جيدة أم لا، ويأكلون أم لا، وأنهم يناقشون لغة الحوار لكل زعيم أو قائد أو ملك عربي، وما إذا كان وجهه شاحبا أو يتعرق أو أصبح أعرجا، أي أن إسرائيل تفحص الوضع الصحي الشامل والكامل للقادة والزعماء العرب والمسلمين.

#اسرائيل #حسن نصر الله

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