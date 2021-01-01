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اعتقال شاب بالقدس وتجدد الاشتباكات مع الاحتلال في باب العامود

الأحد 18 أبريل 2021 01:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شاب بالقدس وتجدد الاشتباكات مع الاحتلال في باب العامود



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، الشاب أحمد ملحم من منطقة باب الأسباط  بعد خروجه من المسجد الأقصى المبارك عقب الانتهاء من صلاة التراويح.

كما أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الخارجين من صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك قرب باب العامود أحد ابواب القدس القديمة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت بشكل وحشي على الشبان ما تسبب بإصابة عدد منهم.

كما واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت،  ولليوم الخامس على التوالي منع الأهالي والشبان من الجلوس والتجمهر في ساحة ومدرج باب العامود بالقدس القديمة.

وينتشر عدد كبير من أفراد شرطة وقوات الاحتلال بالمكان مصطحبين كلاباً بوليسية في محيط باب العامود، مع قيام شرطة الاحتلال بإزالة كل الحواجز الحديدية التي وضعتها  لإغلاق ساحة باب العامود.

كما تشهد ساحة باب العامود مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر رمضان، أصيب خلالها عدد من المواطنين فيما اعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسيين.

#اعتقال #باب العمود #القدس المحتلة

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