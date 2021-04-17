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مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر بطولة نيلي كريم على القنوات الناقلة

السبت 17 أبريل 2021 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر بطولة نيلي كريم على القنوات الناقلة



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، عن مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر الذي يستمر بثه في شهر رمضان المبارك على عدد من القنوات الناقلة، فيما تقود بطولته المطلقة النجمة المصرية نيلي كريم.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل ضد الكسر على قناة سي دي سي (cdc) يكون يوميا في شهر رمضان عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، 11:15 لدى القدس ومكة المكرمة.

ويعاد مسلسل ضد الكسر على القناة المصرية ذاتها في تمام الساعة الخامسة والعاشرة والنصف والرابعة صباحا. وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للفنانة نيلي كريم بموقع التواصل فيسبوك.

وأفادت المصادر أن موعد عرض مسلسل ضد الكسر على قناة دبي الإماراتية يكون الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر، الخامسة في السعودية وفلسطين، السادسة لدى أبو ظبي ومسقط.

مسلسل ضد الكسر:

وتابعت إن مسلسل ضد الكسر يعرض أيضا على قناة (cdc دراما) بشكل يومي الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة، في حين يعاد في عدة مواعيد خلال ساعات النهار والليل وفق ما هو موضح أدناه.

وتشير المعلومات المؤكدة إلى أن إعادة مسلسل ضد الكسر تكون الساعة 03:45 و8:15 صباحا، وأيضا 12.00 و5.00 مساء، لافتة إلى وجود فواصل إعلانية مختلفة.

يذكر أنه يمكن مشاهدة حلقات مسلسل ضد الكسر كاملة بدون إعلانات من خلال منصة (watch) التي تحتاج إلى اشتراك شهري عبر الشبكة المتصل بها كي تتمكن من المتابعة الحصرية.

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مسلسل ضد الكسر

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