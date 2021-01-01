بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورغ ليبتعد بصدارة البوندسليغا.. (فيديو)

برلين/سما/

تغلب فريق بايرن ميونيخ على مضيفه فولفسبورغ (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وأحرز المهاجم جمال موسيالا الهدفين في الدقيقتين (15 و37) وتخللهما هدف زميله المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجم فوتر فيغورست، ماكسيميليان فيليب، في الدقيقتين (35 و54) من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "فوكسفاغن أرينا".

واستعاد بايرن ميونيخ، توازنه قليلا من الدور ربع النهائي لدوري أبطال على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ورفع رصيده إلى 68 نقطة، وابتعد في صدارة ترتيب "البوندسليغا"، بفارق 7 نقاط عن وصيفه فريق لايبزيغ الذي سقط في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام فريق هوفنهايم، أمس الجمعة.

في المقابل، توقف رصيد فولفسبورغ عند 54 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.