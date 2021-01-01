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وكالة الطاقة الذرية تؤكد أن إيران بدأت إنتاج يورانيوم مخصب حتى درجة نقاء 60%

السبت 17 أبريل 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة الطاقة الذرية تؤكد أن إيران بدأت إنتاج يورانيوم مخصب حتى درجة نقاء 60%



طهران /سما/

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، السبت، إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في محطتها بنطنز، مؤكدة بذلك تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

وأوضحت الوكالة أنه وفقا لإيران، فإن مستوى التخصيب بلغ 55.3%، وقد أخذت الوكالة عينة للتحقق من ذلك.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز بعد أيام من العطل الذي أصاب هذا الموقع.

كما ذكر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية يورانيوم مخصب بنسبة 60%.

وقبل ذلك أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، أن بلاده ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% و60% في حال رفع العقوبات عن إيران، مضيفا أنه في حال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لن تكون نسبة التخصيب في إيران أعلى من 3.67%.

#الوكالة الدولية للطاقة الذرية #ايران #تخصيب اليورانيوم #البرنامج النووي الإيراني #منشأة نطنز النووية

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