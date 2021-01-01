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إسرائيل تفتح أبوابها أمام السياح الأجانب بشروط

السبت 17 أبريل 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفتح أبوابها أمام السياح الأجانب بشروط



القدس المحتلة /سما/

 مع عودة الحياة الطبيعية وبدء تلاشي كورونا في اسرائيل، يعود قطاع السياحة للعمل بعد إنقطاع طويل، وبحسب إتفاق أبرم بين وزارتي السياحة والصحة الاسرائيليتين، ستفتح أسرائيل أبوابها أمام السياحة من الخارج والسماح بتوافد مجموعات سياحية أجنبية إليها، ومن ثم ستفحص إمكانية إستقبال الأفراد ضمن خطة أخرى.

وأفيد أنه في 23 من شهر أيار القادم، ستتاح رسميًا الإمكانية لسياح متطعمين من الخارج القدوم من خلال مجموعات الى اسرائيل.

هذا ويشترط على الوافدين الخضوع لإجراء فحص كورونا قبل صعودهم للطائرة، بالإضافة الى فحص الأجسام المضادة لإثبات تعافيهم أو تلقيهم للتطعيم لدى وصولهم الى مطار بن غريون.

وتواصل إسرائيل المساعي مع دول أخرى للتوصل لإعتراف بشهادات التطعيم.

#اسرائيل #فيروس كورونا #السياحة في اسرائيل

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