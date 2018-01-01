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مسؤول إيراني: الوثائق السرية التي عرضها نتنياهو "مزيفة"

السبت 17 أبريل 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني: الوثائق السرية التي عرضها نتنياهو "مزيفة"



طهران /سما/

أكد محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن الأوراق التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصفة وثائق سرية إيرانية، "مزيفة".

واعتبر محسن رضائي أن "هذا السلوك الاستعراضي يأتي للاستهلاك الداخلي في السجالات الحزبية داخل كيان الاحتلال".

وحول تصريحاته السابقة التي كشف فيها للمرة الأولى عن سرقة وثائق نووية إيرانية، نفى رضائي هذه المزاعم وقال: :"الأوراق التي عرضها رئيس وزراء الاسرائيلي وزعم أنها وثائق سرية لبلادنا، مزيفة، وإن سلوك نتنياهو هو استعراض للاستهلاك الداخلي في السجالات الحزبية في الأرض المحتلة".

وأضاف: "لقد أوضحت في تصريح أخطار المندسين عملاء الأعداء وضرورة التصدي لهم، وذكرت كمثال على ذلك فشل بعض المندسين في محاولتهم سرقة وثائق سرية للبلاد، والذين تم لحسن الحظ اعتقالهم حين الخروج من الحدود، هذه القضية كنت قد ذكرتها في الحوار المذكور".

وكان قائد الحرس الثوري السابق، محسن رضائي، قد ذكر سرقة وثائق نووية إيرانية، حيث أوضح في مقابلة مع موقع "جماران" الإيراني قائلا: "أصيب البلد بتلوث أمني واسع، في أقل من عام وقعت ثلاثة أحداث أمنية، انفجاران في نطنز، واغتيال عالمنا النووي (محسن زاده)، نفذوا مهماتهم بنجاح ولاذوا بالفرار، وقبل ذلك سرقوا مجموعة من وثائقنا النووية السرية، وفي وقت سابق، جاءت طائرات درون مسيرة مثيرة للشك وقامت ببعض الأعمال".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كشف في أبريل 2018 عما سماه أرشيف مشروع التسلح النووي الإيراني، وقال إن الموساد الإسرائيلي حصل عليه عبر عملية معقدة، وهو ما نفته طهران في ذلك الحين، ووصفته بالمثير للسخرية.

#محسن رضائي #ايران #الحرس الثوري الإيراني #بنيامين نتنياهو #البرنامج النووي الإيراني

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