  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

لبنان.. الحكم بالسجن المؤبد على فلسطيني بتهمة "الإرهاب"

السبت 17 أبريل 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان.. الحكم بالسجن المؤبد على فلسطيني بتهمة "الإرهاب"



بيروت /سما/

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، وذلك لإدانته "بالانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح وتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي اللبنانية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) "أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده أدانت نعيم عباس بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها، فضلا عن المشاركة في أعمال عسكرية ولوجستية لصالح التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه، وإقدامه على محاولة قتل أشخاص بإطلاق صواريخ جراد 107 ملم من إحدى مناطق محافظة جبل لبنان باتجاه منطقة سكنية بهدف بث الرعب في أوساط الأبرياء وترهيبهم وإحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة".

يشار إلى أن نعيم عباس يُلقب بـ "مهندس تفجيرات الضاحية الجنوبية" وهي التفجيرات التي وقعت في المنطقة التي تعد بمثابة معقل حزب الله.

#لبنان #تنظيم إرهابي #الأراضي اللبنانية #نعيم عباس #عمليات إرهابية

الأكثر قراءة اليوم

مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس:اجراء الانتخابات على الطريقة الأميركية

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 5 الخامسة كاملة بطولة محمد رمضان

طهران تحدد هوية المتورط في هجوم نطنز.. وتبث صورته (صور وفيديو)

"يديعوت": "إسرائيل" وحماس في غزة تتحدثان بواسطة النار.. الانتخابات قد تلغى لأسباب عديدة

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 5 الخامسة كاملة مع رامز جلال 2021

حماس: لدينا ما نحرر به كل الأسرى وتبييض كافة السجون

جاد الله معاتباً القدوة: أتمنى أن تكون آخر "زلات اللسان" تجاه رفاق لك ما زالوا على العهد

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

خاك

تفحص من الإبرة للصاروخ..الإعلام العبري يكشف مهام وحدة "حرب العقول" الإسرائيلية

إردان يكشف تفاصيل رسالة نتنياهو لـ"بايدن" بشأن ايران: للولايات المتحدة وإسرائيل "نفس الغاية"

هيئة الأسرى عن مبادرة تأجيل الانتخابات التشريعية: “تخدم أجندة خاصة” ولا تمثل أسرى فتح

2

تحديد وتدمير المسلحين: اسرائيل تكشف تفاصيل روبوت قتالي جديد يتم نشره على حدود غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية