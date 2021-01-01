فتح تصدر بيانا حول اعتقال مرشحين للانتخابات التشريعية في القدس

غزة /سما/

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم السبت، الممارسات الفاشية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وآخرها اعتقال قوات الاحتلال لمرشحين الحركة أشرف الأعور وناصر قوس ومرشحي قوائم أخرى خلال وقفتهم في شارع صلاح الدين في العاصمة المحتلة القدس اليوم.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم الحركة إياد نصر في تصريح صحفي صدر بخصوص اعتقال المرشحين في القدس المحتلة: "إجراءات الاحتلال التعسفية المتواصلة بحق المقدسيين منافية لجميع الأعراف الدولية والإنسانية، ولقواعد القانون الدولي الانساني وهي تكريسا لسياساته التي تعمل على تهويد القدس".

وأضاف: "هذه السياسة الفاشية التي تؤكد نهج دولة الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري من القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولا الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية".

وأردف: "كل هذه السياسات لسلطات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادته عن التمسك بحقوقنا في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الابدية ودرة التاج، وسيبقى إجراء الانتخابات في القدس ترشحا واقتراعا مبدأ يرسخ بوصلتنا تجاه القدس، والتزامنا بثوابتنا الوطنية التي قضى من اجلها الشهداء".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها بحق أهلنا المقدسيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا والسماح بعقد الانتخابات ترشحا واقتراعا بالقدس العاصمة المحتلة.