إطلاق أوبريت "الحرية" في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني

رام الله /سما/

أطلقت مؤسسة "سيدة الأرض"، اليوم، أوبريت "الحرية- يما بكرا طالع" في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

وقال كمال الحسيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في مؤتمر صحافي في قاعة الشهيد "زياد أبو عين" في وزارة الأسرى: إن هذا النشاط يندرج ضمن مساهمات المؤسسة في دعم الأسرى والتعريف بقضيتهم، وهذا يتضمن زيارة ذويهم والتضامن معهم.

كما أشاد الحسيني بالتعاون المثمر مع وزارة الأسرى الذي يصب في مصلحة المجتمع الفلسطيني المقاوم.

بدورهما، أشاد ثائر شريتح، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى، والأسير المحرر عبد الفتاح دولة، بمبادرة سيدة الأرض التي تركت أثراً طيباً لدى الأسرى وذويهم، كما شكلت إضافة نوعية للجهد الجمعي المخصص لرعاية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين وتسليط الضوء على قضيتهم.

وجسّد هذا العمل بطريقة فنية مؤثرة مقاطع الوجع والمعاناة التي يكابد ويلاتها الأسرى والأسيرات وذووهم.

وبين الحسيني أن فكرة الأوبريت جاءت ثمرة للجهود والحوارات التي عكفت عليها مؤسسة سيدة الأرض مع الفنان "فراس البوريني" والشاعر "وجدي غنام" والملحن "مصعب ولويل" والعديد من الشخصيات الوطنية لإنجاح العمل، وإنتاج عمل فني يليق بالأسرى وقضيتهم المشرفة والعادلة.

وأوضح الحسيني أن الأوبريت تم تصويره في بيوت أسرى، وبحضور عائلات رموز الحركة الأسيرة بكل أطيافها، في رسالة تهدف إلى توفير عوامل الدعم والإسناد لقضية الأسرى والمعتقلين الصامدين في باستيلات الاحتلال وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم في الحرية والعدالة والاستقلال.