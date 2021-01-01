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61 وفاة و1596 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

السبت 17 أبريل 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
61 وفاة و1596 إصابة جديدة بكورونا في الأردن



عمان /سما/

سجلت في الأردن، السبت، 61 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1596 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 683,466 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، السبت.

وسُجّلت 61 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة، فيما بلغت نسبة الإيجابيّة في الفحوصات قرابة (14.02%)، مقارنة مع (12.41%) يوم أمس الجمعة.

وأجري (11,385) فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,459,718) فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6032) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (631,944) حالة، كما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (43,344) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (222) حالة، فيما غادرت (140) حالة، كما يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2274) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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