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حماس وقائمتها الانتخابية تحذر من إمكانية "تسييس" محكمة قضايا الانتخابات...

السبت 17 أبريل 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس وقائمتها الانتخابية تحذر من إمكانية "تسييس" محكمة قضايا الانتخابات...



غزة /سما/

حذرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم السبت، من إمكانية تسييس محكمة قضايا الانتخابات ضد طرف أو قائمة لما يترتب عليه من تداعيات سلبية وخطيرة على سلامة العملية الانتخابية.

وأكد خليل الحية غضو المكتب السياسي للحركة، ورئيس قائمتها المرشحة للانتخابات "القدس موعدنا" على حق جميع أبناء شعبنا في التنافس الحر والشريف في الانتخابات القادمة بجميع مراحلها دون حرمان أو إقصاء لأي فلسطيني أو أي قائمة مرشحة طالما كانوا ملتزمين بالقانون، كما نؤكد على ثقتنا بالقضاء الفلسطيني

وأضاف الحية: نأمل من محكمة قضايا الانتخابات أن تعمل وفق القانون بدون تسييس أو ضغوطات من أي طرف أو قائمة ضد طرف أو قائمة أخرى، لما لذلك -إن حصل- من تداعيات سلبية وخطيرة على سلامة العملية الانتخابية، والاطمئنان إلى سير مراحلها كافة

#حركة حماس #محكمة قضايا الانتخابات #الانتخابات الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية #انتخابات المجلس التشريعي

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