طبيب بالجيش الإسرائيلي لدراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية..

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع "والا" العبري، أن وحدة الاستخبارات التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي ضمّت طبيبًا مهمته دراسة الوضع الصحي لقادة الدول العربية وزوجاتهم.



وبحسب الموقع فإن الطبيب يدرس ويحلل الصور التي تُنشر لقادة الدول العربية وفصائل المقاومة الفلسطينية، من أجل رصد أي تغير في وضعهم الصحي.



وقال الموقع: إن أحد القادة الذين يراقبهم الطبيب هو الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حيث يرصد من خلال خطاباته أي تدهور على وضعه الصحي.



وأضاف الموقع أن الطبيب يراقب الوضع الصحي للمرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، وأكد أنه دخل إلى المستشفى عدة مرات خلال الفترة الماضية.