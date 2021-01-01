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دعاء 5 رمضان مكتوب

السبت 17 أبريل 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء 5 رمضان مكتوب



الرياض / سما

يبحث المسمون والصائمين في شهر رمضان المبارك هذا العام 2021 عن أدعية مستحبة تقربهم من الله عز وجل وتزيدهم إيمانا وصبرا على الأوضاع المختلفة التي يمرون بها خاص في ظل الوباء والبلاء.

ودعاء اليوم الخامس من رمضان 2021، حيث يعتبر شهر رمضان من أهم الأشهر الهجرية لكثرة الروحانيات الايمانيه به ولكثرة حرص المسلمين، في كل مكان على القيام بالأعمال الصالحة، والتقرب لله.

ومن الأدعية المستحبة في الخماس من رمضان وباقي الأوقات:

يارب اللهم في خامس أيام شهر رمضان المبارك، اسألك بكل اسم هو لك أن تعفو عنا وتغفر لنا، اللهم اشف كل مريض يتألم، وخفف عن كل مهموم أثقلته الحياة بالمصاعب

اللهم ارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله

يارب اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واكتبني عندك من عبادك القانتين، وارزقنا توبة نصوحا خالصة لوجهك الكريم

اللهم اني اعوذ بك من سخطك، وارجو منك معافاتك، وأعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع

وأمر الله وفرض على عباده خلال شهر رمضان أداء الصيام واعتباره ركن هام من أركان الإسلام الخمسة، يصوم فيه جميع المسلمين البالغين العاقلين إلا من تعذر عليه أداء الصوم لمرض او سفر أو غيره.

المسلم الحق الذي يحرص على طاعة خالقه في كل أموره، لكي ينال رضا الله عز وجل يكثر من تلك الطاعات والتضرع والدعاء له في كل يوم وليلة من ايام شهر رمضان المبارك، ليكافئه الله تعالى بالرضوان وجنات نعيم.

وشهر رمضان الحالي 2021 يأتي في ظل ظروف صحية صعبة وجائحة تجتاح العالم بسبب الوباء الذي يواصل حصد الأرواح وتدمير الاقتصاد، وأصبحا في أمس الحاجة لدعاء الله لرفع البلاء عن المسلمين والعالم.

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