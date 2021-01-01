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صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا..صور وفيديو

السبت 17 أبريل 2021 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا..صور وفيديو



نيودلهي/سما/

قامت فتاة هندية، صاحبة أطول شعر في العالم بقصه، وذلك بعد مرور 12 عاما على إطالته.



وتمتلك نيلانشي باتيل، البالغة من العمر 18 عاما، الرقم القياسي لأطول شعر في سجل غينيس، منذ العام 2018، بعدما وصل طول شعرها إلى أكثر من 6 أقدام (1.8 متر تقريبا).

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد فضلت باتيل عدم قص شعرها منذ كانت في السادسة من عمرها، بعدما مرّت بتجربة سيئة مع أحد مصففي الشعر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقررت باتيل مؤخرا قص شعرها، والتبرع به لصالح متحف هوليوود، بعدما كانت مترددة بين بيعه في مزاد أو التبرع به لجمعيات خيرية.

وأظهر مقطع فيديو قص باتيل لشعرها، ورد فعلها عند مشاهدتها لتصفيفة شعرها الجديدة، حيث قالت: “أبدو الآن كما لو أنني أميرة صغيرة”.

وبدورها قالت والدة باتيل، إنها تفتقد شعر ابنتها والذي كانت تغسل وتجففه وتمشطه، مرة واحدة أسبوعيا.



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#الهند #شعر طويل
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