طهران تحدد هوية المتورط في هجوم نطنز.. وتبث صورته (صورة وفيديو)

طهران/سما/

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت أنها حددت هوية المشتبه به بتفجير منشأة نطنز النووية.



وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريراً أكد فيه أن السلطات حددت هوية المشتبه به، المدعو رضا كريمي.



فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن المتورط هرب إلى الخارج قبل الحادث، كما أكدت أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليه وإعادته إلى البلاد بالطرق القانونية.









وكانت إيران أعلنت سابقا أن المشتبه به كان ضمن الفريق العامل في المنشأة.