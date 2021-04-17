طهران تحدد هوية المتورط في هجوم نطنز.. وتبث صورته (صورة وفيديو)

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت أنها حددت هوية المشتبه به بتفجير منشأة نطنز النووية.
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريراً أكد فيه أن السلطات حددت هوية المشتبه به، المدعو رضا كريمي.
فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن المتورط هرب إلى الخارج قبل الحادث، كما أكدت أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليه وإعادته إلى البلاد بالطرق القانونية.
وكانت إيران أعلنت سابقا أن المشتبه به كان ضمن الفريق العامل في المنشأة.
انتشار تصویر عامل خرابکاری اخیر در #نطنز برای اولین بار؛ به همراه تصاویری از سالن سانتریفیوژها— باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc___agency) April 17, 2021
«رضا کریمی»عامل این خرابکاری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)شناسایی شده؛او قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است.اقدامات لازم برای دستگیری و بازگرداندن وی به کشور در حال پیگیری است. pic.twitter.com/UJGsQruy95