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الأمن الروسي يعتقل القنصل الأوكراني في بطرسبورغ أثناء تلقيه معلومات سرية

السبت 17 أبريل 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الروسي يعتقل القنصل الأوكراني في بطرسبورغ أثناء تلقيه معلومات سرية



موسكو/سما/

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، في مدينة بطرسبوغ، أثناء استلامه معلومات سرية من مواطن روسي.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن القنصل تم إلقاء القبض عليه وهو متلبسا أثناء تلقيه معلومات حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية.

وأكد الأمن الفدرالي أن أنشطة سوسونيوك "معادية لروسيا وتتعارض مع الوضع القانوني للموظفين الدبلوماسيين"، مضيفا أنه ستتم معاقبته وفقا للقانون الدولي.

ويتمتع الدبلوماسيون بحصانة في البلد الذي يعملون فيه، في الوقت نفسه، تنص اتفاقية فيينا على أنه يمكن للسلطات المضيفة أن تحرم الدبلوماسيين من حق الإقامة فيها إذا انتهكوا القانون أو ارتكبوا أعمالا عدائية.


وارتفع منسوب التوتر بين البلدين بعد سبع سنوات من ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، مع إعلان مسلّحين موالين لروسيا عن مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، في خطوة أدت إلى تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

كما أبدى العديد من الدول الأوروبية فضلا عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقا حيال إمكانية انزلاق النزاع في شرق أوكرانيا إلى دائرة القتال الأوسع نطاقا من جديد، بعدما أشارت تقارير عدة إلى وجود تحرّكات كبيرة للجنود الروس وتكثيف للمواجهات مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

#روسيا #القنصل الاوكراني #بطرسبورغ #معلومات سرية

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