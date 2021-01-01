شاهد.. أردوغان ينشر فيديو لسلاح تركي فتاك ويعلق "ما شاء الله على الشباب"

وكالات / سما /

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صـ.واريخ “جو – جو”.

جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر”، نشر فيها مشاهد من عملية اختبار إطـ.لاق صـ.اروخ “جو – جو” محلي الصنع بحسب موقع ترك برس.

وقال أردوغان: “تركيا نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ جو – جو”. حسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن الصاروخ “بوزدوغان” الذي طوره المهندسون والفنيون الأتراك نجح في إصـ.ابة الهـ.دف من أول إطلاق، مضيفًا بالقول: “ما شاء الله على الشباب”.