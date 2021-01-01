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200 دولار لكل ليلة ..بلد اوروبي يقدم منح مالية مقابل زيارتك له

السبت 17 أبريل 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
200 دولار لكل ليلة ..بلد اوروبي يقدم منح مالية مقابل زيارتك له



وكالات / سما /

في إطار خططها لإنعاش السياحة التي أصابتها أزمة فيروس كورونا المستجد بالركود، تخطط مالطا لتقديم "منحة مالية" لزوارها الأجانب إن قرروا الإقامة بها 3 أيام على الأقل، بدءا من الصيف المقبل.

وقال وزير السياحة المالطي كلايتون بارتولو، الجمعة، إنه "مع التوقعات برفع معظم قيود كورونا بحلول الأول من جوان المقبل، سيحصل السائحون الذين يحجزون عطلات صيفية مباشرة من خلال الفنادق المحلية على المنحة".

وأوضح بارتولو أن "السائحين الذين يقيمون في فندق 5 نجوم سيحصلون على 200 يورو، مقابل 150 يورو لزبائن فنادق الأربع نجوم، و100 يورو لنزلاء فنادق الثلاث نجوم".

وتمثل السياحة ما يقترب من ثلث اقتصاد مالطا، لكن هذا القطاع تضرر بشدة بسبب أزمة "كوفيد 19".

وتمتلك مالطا أعلى معدل تطعيم ضد الفيروس في الاتحاد الأوروبي، حيث أعطت جرعة واحدة على الأقل لـ42 بالمئة من البالغين.

وشهدت الجزيرة المتوسطية انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات كورونا الجديدة، حيث تراجع معدل الإيجابية، الذي يشير إلى النسبة المئوية للاختبارات التي تظهر نتيجة إيجابية، إلى 2.6 بالمئة.

وفي وقت سابق، حثت حكومة مالطا الاتحاد الأوروبي على تقديم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، لتسهيل السفر عبر أنحاء القارة.

#مالطا

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