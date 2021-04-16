تركي آل الشيخ يعلق على تبرع محمد بن سلمان بملايين الريالات... فيديو

الرياض/سما/

علق رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مساء اليوم الجمعة، على تبرع ولي العهد محمد بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال (نحو 2.67 ملايين دولار) للأعمال الخيرية.

وأشاد آل الشيخ في اتصال أجرته معه قناة "الإخبارية" الرسمية بـ "الأيادي البيضاء" لولي العهد، مؤكدا أنه لمس من خلال التعامل معه منذ سنوات حبه للعمل الخيري دون أن يعلن عن خطواته في هذا الصدد.

وأضاف أن محمد بن سلمان هو "جمعية خيرية للأعمال الخيرية"، لافتا إلى أن "الخافي" من الأعمال الخيرية التي يقوم بها ولي العهد السعودي "أكثر بملايين الأضعاف من الظاهر".



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تبرع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بعشرين مليون ريال (5.34 ملايين دولار) للأعمال الخيرية وغير الربحية، عبر منصة "إحسان" التي أطلقت أخيرا كبوابة تقنية تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

كما قدم ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر المنصة أيضا، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ كان قد أعلن هو الآخر التبرع بمبلغ مليون ريال سعودي (267 ألف دولار) ضمن المبادرة ذاتها.

وتعمل منصة "إحسان" على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية.