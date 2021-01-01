وفاة سفير فلسطين في سوريا

دمشق/سما/

توفي الدكتور محمد الخالدي سفير دولة فلسطين لدى سوريا، مساء أمس الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا في العاصمة دمشق.

وكان الخالدي يتلقى العلاج في مستشفى يافا في العاصمة السورية دمشق، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويعود لمنزله، إلا أن حالته تدهورت بشكل مفاجئ نقل على إثرها للمستشفى مجددًا حتى أعلن عن وفاته مساء الجمعة.

ونعى الرئيس محمود عباس الخالدي الذي وصفه بالمناضل والقائد الوطني الكبير، وأحد القادة المؤسسين لحركة فتح وعضو لجنتها المركزية الأولى، والذي شارك في اتخاذ قرار انطلاقة الكفاح المسلح في 1-1-1965.

وأشاد الرئيس بالخالدي الذي قال إنه "كان مثالاً للنزاهة والعطاء الوطني، والذي بقي متمسكًا بوحدة منظمة التحرير وقرارها الوطني المستقل".

ووجه سيادته بتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد حدادًا على روح المناضل الخالدي.

كما نعت اللجنة المركزية لحركة فتح، المناضل الخالدي، مشيدةً بدوره النضالي الكبير.

والخالدي هو سفيرًا لدولة فلسطين وممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في سوريا منذ العام 1969.