  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تكشف كيف ستكون المواجهة القادمة مع قطاع غزة

السبت 17 أبريل 2021 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف كيف ستكون المواجهة القادمة مع قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

 قالت القناة 12 العبرية، يوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعداد للمواجهة القادمة في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، رغم الهدوء النسبي الذي شهدته الجبهة خلال الأشهر الأخيرة.
 

وأوضحت القناة العبرية، أن ضباط العمليات والاستخبارات في القيادة الجنوبية لجيش الإحتلال، وصفوا خطة القتال الجديدة والمتقدمة للجيش ضد قطاع غزة، أن مستوى دقة الهجمات فيها سيصل إلى مستوى استهداف غرفة معينة داخل منزل، حيث يتواجد الهدف، حسب ادعائه.

وأشارت إلى أنه "سيكون من الممكن مهاجمة مئات الأهداف في قطاع غزة خلال وقت قصير، وفق وصف ضباط العمليات والاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي".

من جهة أخرى، ذكرت القناة العبرية أن التقييم السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" خلص إلى أنه على الرغم من أزمة كورونا في قطاع غزة، إلا أن حماس تواصل مراكمة وبناء قوتها العسكرية.

وقال العميد "ر": "غزة هي الساحة الأكثر تعقيداً في العالم، ولا توجد ساحة أخرى مثلها، لا شك أنهم يعاظمون قوتهم وفي المواجهة القادمة سنشهد إطلاقاً كثيفاً للصواريخ على نطاق أوسع".

وكانت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الليلة الماضية شنت غارات على أهداف للمقاومة الفلسطينية في منطقة صلاح الدين.

#قطاع غزة #الاحتلال #الجيش الاسرائيلي #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة أسامة الدغيري بعد خبر أسد يقتل شاب في السعودية

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 4 الرابعة كاملة 2021 مقلب رامز جلال مع ويزو

دحلان والبرغوثي مقابل أبومازن وهنية.. مؤشرات لحدوث مفاجأة بالانتخابات، فهل يتم إلغاؤها؟

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 4 الرابعة مع عماد فراجين

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 4 الرابعة كاملة مع النجم محمد رمضان

شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 4 الرابعة كاملة

واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"اسرائيل" بسبب ايران.. إليك تفاصيلها

الأخبار الرئيسية

يوم الاسير2

حماس: لدينا ما نحرر به كل الأسرى وتبييض السجون كافة

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة...فيديو

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

إدارة بايدن لا تمانع بتأجيل الانتخابات.. وفوز حماس يبدد بشكل كامل آفاق التوصل لحل الدولتين

الجيش الاسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية