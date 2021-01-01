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طقس صيفي حار في جميع المناطق

السبت 17 أبريل 2021 07:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس صيفي حار في جميع المناطق



رام الله/سما/

حالة الطقس ليوم السبت: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 8-10 درجات، وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر في الجبال.

 وترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة سريعاً مع الساعات الأولى من النهار، ويسود طقس صيفي حار نهاراً في جميع المناطق بما فيها الجبال.

ويسود طقس حار جداً في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء معتدلة الى دافئة بشكل عام وتميل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية مع ظهور لبعض السحب في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

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