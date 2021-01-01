جيش الاحتلال يعدّد مجمل الاستهدافات على قطاع غزة

غزة/سما/

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت، على قصف الطائرات الحربية مواقع وأراضٍ في قطاع غزّة.

وقال في بيان له:" هاجمت الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى تابعة للجيش مؤخرًا عددًا من الأهداف في قطاع غزة.

و أضاف "الاستهدافات طالت منشأة تدريب تابعة لحماس وموقعا لتصنيع قاذفات مضادة للطائرات قيد التطوير، ومعمل لانتاج الباطون للأنفـاق وموقعا لتخزين الاسلحة، وبنية تحتية لنفق هجومي تابع لحماس.

وتابع "جاء الهجوم رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزّة على الأراضي الإسرائيلية في وقتٍ سابق من الليلة".