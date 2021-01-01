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إيران: أربكنا حسابات "نظام الصهاينة" في تنفيذ استراتيجية التهديد

الجمعة 16 أبريل 2021 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: أربكنا حسابات "نظام الصهاينة" في تنفيذ استراتيجية التهديد



طهران /سما/

 كشف رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، صمام أمان بلاده.

وأكد اللواء باقري أن القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري الإيراني، هما صمام الأمان لضمان الأمن والاستقرار للشعب الإيراني، مؤكدا استعدادهما للرد الحاسم على أي تهديد أو تحرك من قبل الأعداء.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، أنه بمناسبة قرب حلول يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموافق 18 نيسان/أبريل، بعث رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقية إلى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، قدم فيها التهاني إلى جميع قادة ومدراء وجنود وكوادر الجيش، وعائلاتهم بهذه المناسبة.

وأشاد اللواء باقري في هذه البرقية بإنجازات الجيش الإيراني في مختلف المجالات، معتبرا أن جيش بلاده يشكل سندا للشعب ومدافعا عن المصالح الوطنية.

وأضاف رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قائلا:

لا شك بأن القوات المسلحة المقتدرة في الحرس الثوري والجيش، قد عززت من قوة الردع والدفاع عن البلاد وأربكت حسابات نظام الهيمنة والصهاينة في تنفيذ استراتيجية التهديد وجعلتهم أمام تحد حقيقي.

#ايران #الحرس الثوري الإيراني #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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