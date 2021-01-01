تحميل ببجي موبايل .. محمد هنيدي يعلن تغيير تاريخ PUBG MOBILE (شاهد)

الرياض / سما

أعلن الفنان والممثل المصري الشهير محمد هنيدي، لجمهوره في مصر وجميع أنحاء العالم يوم الجمعة، عن مفاجأة من العيار الثقيل يحضرها لهم،"ستغير التاريخ للأبد" تتعلق بلعبة ببجي موبايل.

وكشف هنيدي عبر فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيامه بالاتفاق مع شركة ببجي موبايل على تسجيل اللعبة بصوته، مشيرا إلى أنه يمكن للاعبين من الآن فصاعدا اللعب بصوته.

وكتب الفنان: والآن المفاجأة، محمد هنيدي في ببجي موبايل أقوى لعبة في العالم .. بعبع الليل وفارس الظلام جالكوا .. مينشن صحابك وزف ليهم الخبر هتلعبوا بصوت هنيدي PUBG MOBILE.

ومنذ عدة أيام، أثار محمد هنيدي حيرة جمهوره الأسبوع الماضي بعدما كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "انتظروني يوم 16 أبريل (4 رمضان).. شئ ما قادم سيغير التاريخ للأبد للأبد للأبد للأبد".

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يذكر أن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تنسنت" قالت في شهر مارس/ آذار الماضي إن تنزيل لعبتها "ببجي" على الهواتف المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحا على مستوى العالم.

وفي سياق منفصل، شرع أحد مدمني لعبة "ببجي" الشهيرة في مدينة لاهور الباكستانية، بإعادة تمثيل مشهد من اللعبة في حياته الواقعية، وقتل عددا من أفراد أسرته.

ووفق موقع ARY News، أطلق رجل اسمه بلال وهو من مدمني اللعبة المذكورة النار على أخت زوجته وصديقه ووالدته وشقيقته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في العملية.

وأشار الموقع إلى أن كاميرات المراقبة رصدت بلال وهو يرتدي خوذة وسترة تشبه إحدى السترات الموجودة في اللعبة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار على أهله.

ويعاني الأهالي في كل مكان من أبنائهم مدمني لعبة ببجي موبايل، إذ يجلسون خلف شاشات الهواتف والحاسوب لساعات طويلة دون أن يشعروا بالعالم من حولهم الأمر الذي أثر بالسلعب على حياتهم.