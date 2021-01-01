مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول والقنوات الناقلة في رمضان 2021

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية رسمية، عن مواعيد عرض مسلسل القاهرة كابول ضمن مسلسلات شهر رمضان 2021 على عدد من القنوات الفضائية المصرية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الصف الأول بمصر.

وأوضحت المصادر الفنية المختلفة أن موعد عرض مسلسل القاهرة كابول على قناة الحياة الحمراء يكون يوميا في رمضان الساعة التاسعة مساءً، فيما تعاد منتصف الليلة على المحطة ذاتها أيضا.

وأضافت أن موعد عرض مسلسل القاهرة كابول على قناة الحياة الزرقاء التي تبث مباشرة عبر القمر الصناعي نايل سات يكون الساعة الحادية عشرة مساء بشكل يومي طوال أيام الشهر الفضيل.

وتابعت إن موعد عرض مسلسل القاهرة كابول على قناة سي دي سي (cdc) يكون الساعة الحادية عشرة ونصف، بينما عبر (cdc) دراما يبث عند الواحدة والنصف منتصف الليل.

قنوات مسلسل القاهرة كابول:

وعاد النجم فتحي عبد الوهاب إلى الواجهة مجددا في السباق الرمضاني الجاري بعد غياب طويل، إذ يعتبر واحد من أبرز الأسماء التي تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عبد الوهاب كلمات الجمهور عبر حسابه على فيسبوك، إذ كتب أحدهم : "فتحي عبدالوهاب ممثل عظيم، وفي حتة تانية بمعنى الكلمة، وبيثبت طول الوقت إنه الرجل الذي يستطيع أن يجعل الصعب سهلا بمنتهى الحرفية والبساطة".

وأضاف: كل مرة يزداد فتحي عبد الوهاب نضجا وتمكنا، وبيسعد الواحد إن لسه في فنان قادر على التطور السريع ده، واللعب على كل الأحبال بخفة وسلاسة، بشكل يخليك تفضل مستمتع بكل تفصيلة في الشخصية التي يقدمها.