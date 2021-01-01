موعد عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة 2021 حلقة مي حلمي كاملة

القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية مصرية، عن موعد عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي في شهر رمضان المبارك 2021 على شاشة قناة القاهرة والناس ومنصاتها بمواقع التواصل.

وذكرت المصادر أن موعد عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة يكون الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة مساء يوميا في شهر رمضان، في حين تعاد الحلقة عند الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وتقدم الدغيدي شيخ الحارة والجريئة هذا العام بعد نجاحها المتوقع في الموسم المنصرم الذي عرض على القاهرة والناس في شهر رمضان، إذ استضافت خلاله أبرز نجوم الإعلام والفن والرياضة.

ويعتبر شيخ الحارة واحد من أكثر البرامج المثيرة للجدل في مصر والوطن العربي كونه يتعمد احراج الضيوف وفتح ملفات محظورة بالنسبة لهم قد تكون لها علاقة بالزواج والطلاق وغيرها.

شيخ الحارة والجريئة مي حلمي: اضغط هنا

وأثارت الدغيدي ضجة بعد أن استضافت الإعلامية مي حلمي التي تحدثت عن طلاقها وزواجها من محمد رشاد المطرب المصري بعد خلافات طويلة بينهما انتهت بالانفصال.

وتطرقت مي حلمي إلى سبب انفصالها عن رشاد إذ تبين وجود مشاكل من جانبه وأنه هرب من حفل الزفاف في نفس الموعد دون أن يكون هناك سبب واضح لهذا التصرف.

وأشارت مي حلمي في حديثها لبرنامج شيخ الحارة إلى أن طيبتها الزائدة وتعاملها الطيب مع الآخرين جعلها تعود مجددا لمحمد رشاد على الرغم مما فعله إلا أن الطلاق كان الختام أيضا.