اعتقال شاب خلال تظاهرة في الشيخ جراح بالقدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، متظاهرًا خلال مشاركته في التظاهرة التي دعت إليها عدة جهات، احتجاجًا على سياسة إخلاء المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن نحو 300 شخص تظاهروا في الحي، احتجاجًا على سياسة الاحتلال في تهجير العائلات الفلسطينية، وسيطرة المستوطنين على مزيد من البنايات والتي كان آخرها في سلوان.

وشارك في التظاهرة أعضاء كنيست من القائمة العربية المشتركة، وميرتس، بما في ذلك العضو عوفير كسيف الذي تعرض الأسبوع الماضي خلال تظاهرة في الحي لاعتداء من قبل الشرطة الإسرائيلية.